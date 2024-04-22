Кологривова (Гвоздева) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кологривова (Гвоздева) Елизавета Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1817

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гвоздев Александр Васильевич

Мать: Гвоздева Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1837

Муж: Кологривов Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1838

Сын: Kologrivov Alexandr Nikolaevich

Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.09.1840

Сын: Кологривов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович

Село Никольское, , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
01.01.1842

Дочь: Тинькова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Kologrivov (kologriwoff) Mihhail (Michael) Nikolaevich Николаевич

Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.09.1843

Сын: Кологривов Всеволод Николаевич

Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович

Село Никольское, , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
02.02.1845

Сын: Кологривов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович

Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
07.03.1846

Дочь: Калерия Николаевна

Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович

Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
11.11.1847

Сын: Кологривов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1884
Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
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