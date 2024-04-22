Кологривова (Гвоздева) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
04.10.1838
Сын: Kologrivov Alexandr Nikolaevich
Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1840
Сын: Кологривов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович
Село Никольское, , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
01.01.1842
Дочь: Тинькова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1842
Сын: Kologrivov (kologriwoff) Mihhail (Michael) Nikolaevich Николаевич
Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1843
Сын: Кологривов Всеволод Николаевич
Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович
Село Никольское, , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
02.02.1845
Сын: Кологривов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович
Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
07.03.1846
Дочь: Калерия Николаевна
Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович
Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
11.11.1847
Сын: Кологривов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Кологривов Николай Иванович
Смерть
1884