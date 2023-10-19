Кологривов Николай Иванович
Место рожденияОрловская Губерния Российская Империя
Дата рождения09.05.1808
Дата смерти1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
04.10.1838
Сын: Kologrivov Alexandr Nikolaevich
Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
23.09.1840
Сын: Кологривов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна
Село Никольское, , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
01.01.1842
Дочь: Тинькова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1842
Сын: Kologrivov (kologriwoff) Mihhail (Michael) Nikolaevich Николаевич
Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1843
Сын: Кологривов Всеволод Николаевич
Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна
Село Никольское, , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
02.02.1845
Сын: Кологривов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна
Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
07.03.1846
Дочь: Калерия Николаевна
Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна
Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
11.11.1847
Сын: Кологривов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна
Смерть
1860