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Кологривов Николай Иванович

Место рождения

Орловская Губерния Российская Империя

Дата рождения

09.05.1808

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1837

Жена: Кологривова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
04.10.1838

Сын: Kologrivov Alexandr Nikolaevich

Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.09.1840

Сын: Кологривов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна

Село Никольское, , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
01.01.1842

Дочь: Тинькова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Kologrivov (kologriwoff) Mihhail (Michael) Nikolaevich Николаевич

Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.09.1843

Сын: Кологривов Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна

Село Никольское, , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
02.02.1845

Сын: Кологривов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна

Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
07.03.1846

Дочь: Калерия Николаевна

Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна

Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
11.11.1847

Сын: Кологривов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кологривова Елизавета Александровна

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1860
Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
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