Kologrivov Alexandr Nikolaevich
Место рождения
Дата рождения04.10.1838
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1838
Рождение ребёнка
21.04.1871
Сын: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович
Мать ребёнка: Kologrivov Maria Dmitrievna
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Кологривов Всеволод Александрович
Мать ребёнка: Kologrivov Maria Dmitrievna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1896
Российская Империя
Российская Империя