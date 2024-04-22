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Kologrivov Alexandr Nikolaevich

Место рождения

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

04.10.1838

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1838

Отец: Кологривов Николай Иванович

Мать: Кологривова Елизавета Александровна

Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.04.1871

Сын: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Мать ребёнка: Kologrivov Maria Dmitrievna

Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Кологривов Всеволод Александрович

Мать ребёнка: Kologrivov Maria Dmitrievna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1896
Российская Империя
Российская Империя
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