Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1913