Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1871

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1871

Отец: Kologrivov Alexandr Nikolaevich

Мать: Kologrivov (Ukhtomsky) Maria Dmitrievna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Кологривова (Кологривова) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна

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