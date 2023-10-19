Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.05.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Кологривова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.05.1943
Похороны
03.05.1943
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