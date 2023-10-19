Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.05.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Кологривова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.05.1943
Похороны
03.05.1943