Daragan-Sushchov (Kologrivov) Anna Yurievna 13.11.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Daragan-Sushchov (Kologrivov) Anna Yurievna

Автор
ФА
Аксёнов Ф.

женский, родилась 13.11.1916, Дараганово

умерла 29.03.1984

Отец
Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович23.04.1871 г.р.
Мать
Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna ВладимировнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1916

Отец: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Мать: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна

Дараганово

Работа или профессия
Неизвестно

Смерть
29.03.1984

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