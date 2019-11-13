Daragan-Sushchov (Kologrivov) Anna Yurievna
женский, родилась 13.11.1916, Дараганово
умерла 29.03.1984
ОтецКологривов Yuriy Alexandrovich Александрович23.04.1871 г.р.
МатьКологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
13.11.1916
Отец: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович
Мать: Кологривова (Kologrivova) Olga Vladimirovna Владимировна
Дараганово
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.03.1984