Kologrivov (Ukhtomsky) Maria Dmitrievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kologrivov (Ukhtomsky) Maria Dmitrievna

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

12.03.1848

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
21.04.1871

Сын: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович

Отец ребёнка: Kologrivov Alexandr Nikolaevich

Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Кологривов Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Kologrivov Alexandr Nikolaevich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912
Российская Империя
Российская Империя
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