Kologrivov (Ukhtomsky) Maria Dmitrievna
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения12.03.1848
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1871
Сын: Кологривов Yuriy Alexandrovich Александрович
Отец ребёнка: Kologrivov Alexandr Nikolaevich
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Кологривов Всеволод Александрович
Отец ребёнка: Kologrivov Alexandr Nikolaevich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912
Российская Империя
Российская Империя