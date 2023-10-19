Кологривов Всеволод Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1881
Дата смерти25.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1881
Бракосочетание
10.01.1916
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кологривов Александр Всеволодович
Мать ребёнка: Кологривова Софья Павловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кологривов Олег Всеволодович
Мать ребёнка: Кологривова Софья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.10.1938