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Кологривов Всеволод Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1881

Дата смерти

25.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1881

Отец: Kologrivov Alexandr Nikolaevich

Мать: Kologrivov Maria Dmitrievna

Бракосочетание
10.01.1916

Жена: Кологривова Софья Павловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кологривов Александр Всеволодович

Мать ребёнка: Кологривова Софья Павловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кологривов Олег Всеволодович

Мать ребёнка: Кологривова Софья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.10.1938
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