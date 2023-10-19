Кологривова (Воронцова-Вельяминова) Софья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1884
Дата смерти06.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1916
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кологривов Александр Всеволодович
Отец ребёнка: Кологривов Всеволод Александрович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кологривов Олег Всеволодович
Отец ребёнка: Кологривов Всеволод Александрович
Смерть
06.06.1974