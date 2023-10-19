Кологривова (Воронцова-Вельяминова) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кологривова (Воронцова-Вельяминова) Софья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1884

Дата смерти

06.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1916

Муж: Кологривов Всеволод Александрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кологривов Александр Всеволодович

Отец ребёнка: Кологривов Всеволод Александрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кологривов Олег Всеволодович

Отец ребёнка: Кологривов Всеволод Александрович

Смерть
06.06.1974
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