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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
24Никольское (Лопухино), с. уд.при колодцах.35станов. кварт.233765886Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары еженедельно.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
90. Никольское, что на Лопухине, село бывшее удельное, при речке М. Рыбнице, дворов 341, жителей 2096, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православ Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Никольское-Лопухино (село)18Станция Змиевка М.-К. ж. д.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Никольское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64237Никольскоесело52°39'с.ш.36°04'в.д.N-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54652413101с Никольскоесело