село Никольское, село Никольское, Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Никольское

Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
24Никольское (Лопухино), с. уд.при колодцах.35станов. кварт.233765886Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары еженедельно.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Философовская волость
90. Никольское, что на Лопухине, село бывшее удельное, при речке М. Рыбнице, дворов 341, жителей 2096, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православ Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Философская волость
Никольское-Лопухино (село)18Станция Змиевка М.-К. ж. д.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Орловский уезд, Философовская волость
село Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
64237Никольскоесело52°39'с.ш.36°04'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Свердловский муниципальный район, Никольское сельское поселение
54652413101с Никольскоесело
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