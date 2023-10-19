Кологривов Николай Николаевич
Место рожденияСело Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Дата рождения02.02.1845
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1845
Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кологривов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Кологривова Магдалина Петровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Кологривова Магдалина Петровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Кологривова Магдалина Петровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кологривова Магдалина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
судья
Смерть
После 1910