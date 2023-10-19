Кологривов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКологривов Николай Николаевич

Кологривов Николай Николаевич

Место рождения

Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя

Дата рождения

02.02.1845

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1845

Отец: Кологривов Николай Иванович

Мать: Кологривова Елизавета Александровна

Село Николаевское , , , , Орловская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1900

Жена: Кологривова Магдалина Петровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кологривов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Кологривова Магдалина Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Кологривова Магдалина Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Кологривова Магдалина Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кологривова Магдалина Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
судья
Смерть
После 1910
Орёл, город Орёл, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close