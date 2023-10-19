Кологривова (Куликовская) Магдалина Петровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кологривов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кологривов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Кологривов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Кологривов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кологривов Николай Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1920