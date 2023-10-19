Кологривова (Куликовская) Магдалина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кологривова (Куликовская) Магдалина Петровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1900

Муж: Кологривов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кологривов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кологривов Николай Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Кологривов Николай Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Кологривов Николай Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кологривов Николай Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1920
Орёл, город Орёл, Орловская область
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