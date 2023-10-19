Колычева (Волкова) Марфа Исаевна
Место рожденияНижегородский Уезд Царство Русское
Дата рожденияПосле 1700
Дата смертиПосле 1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1723
Сын: Колычев Лев Александрович
Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович
Рождение ребёнка
После 1724
Сын: Колычев Иван Александрович
Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович
Рождение ребёнка
После 1725
Дочь: Белаго Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1730