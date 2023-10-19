Колычева (Волкова) Марфа Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Волкова) Марфа Исаевна

Место рождения

Нижегородский Уезд Царство Русское

Дата рождения

После 1700

Дата смерти

После 1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородский Уезд Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1723

Сын: Колычев Лев Александрович

Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1724

Сын: Колычев Иван Александрович

Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1725

Дочь: Белаго Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1730
Москва, город федерального значения Москва
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