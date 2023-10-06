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Чепела Митрофан Ефимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1848

Отец: Чепела Ефимий Васильевич

Мать: Чепела Елисавета Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1872

Дочь: Чепела Елена Митрофановна

Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1873

Сын: Чепела Тихон Митрофанович

Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1875

Сын: Чепела Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1878

Дочь: Мотрона Митрофановна

Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Чепела Ксения Митрофановна

Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1882

Дочь: Чепела Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1883

Дочь: Чепела Евлампия Митрофанович

Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1885

Дочь: Чепела Мотрона Митрофановна

Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.05.1889

Сын: Чепела Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1891

Дочь: Чепела Ксения Митрофановна

Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1892

Сын: Чепела Павел Митрофанович

Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепела Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепела Гликерия Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
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