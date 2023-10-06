Чепела Митрофан Ефимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Чепела Елена Митрофановна
Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна
Сын: Чепела Тихон Митрофанович
Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна
Сын: Чепела Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна
Дочь: Мотрона Митрофановна
Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна
Дочь: Чепела Ксения Митрофановна
Мать ребёнка: Чепела Гликерия Тимофеевна
Дочь: Чепела Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна
Дочь: Чепела Евлампия Митрофанович
Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна
Дочь: Чепела Мотрона Митрофановна
Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна
Дочь: Чепела Ксения Митрофановна
Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна
Сын: Чепела Павел Митрофанович
Мать ребёнка: Чепела Ирина Васильевна
Жена: Чепела Ирина Васильевна