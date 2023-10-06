Чепела (Чепела) Мотрона Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Мотрона Митрофановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.11.1885

Дата смерти

26.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1885

Отец: Чепела Митрофан Ефимович

Мать: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.11.1885
Черниговская губерния, Российская империя
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