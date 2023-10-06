Чепела Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1882

Дочь: Чепела Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1883

Дочь: Чепела Евлампия Митрофанович

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1885

Дочь: Чепела Мотрона Митрофановна

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.05.1889

Сын: Чепела Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1891

Дочь: Чепела Ксения Митрофановна

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1892

Сын: Чепела Павел Митрофанович

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепела Митрофан Ефимович

Смерть
Неизвестно
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