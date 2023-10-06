Чепела Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1882
Дочь: Чепела Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1883
Дочь: Чепела Евлампия Митрофанович
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1885
Дочь: Чепела Мотрона Митрофановна
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.05.1889
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1891
Дочь: Чепела Ксения Митрофановна
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1892
Сын: Чепела Павел Митрофанович
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно