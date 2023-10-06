Чепела Павел Митрофанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.01.1892
Дата смерти27.01.1919
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1892
Отец: Чепела Митрофан Ефимович
Мать: Чепела Ирина Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
27.01.1919
Черниговское наместничество Российская империя