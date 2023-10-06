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Чепела Павел Митрофанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.01.1892

Дата смерти

27.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1892

Отец: Чепела Митрофан Ефимович

Мать: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
27.01.1919
Черниговское наместничество Российская империя
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