Чепела (Чепела) Ксения Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Ксения Митрофановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.01.1891

Дата смерти

25.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1891

Отец: Чепела Митрофан Ефимович

Мать: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.01.1891
Черниговская губерния, Российская империя
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