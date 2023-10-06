Чепела (Чепела) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Анна Митрофановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.09.1882

Дата смерти

26.02.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1882

Отец: Чепела Митрофан Ефимович

Мать: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1884
Черниговская губерния, Российская империя
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