Чепела (Чепела) Анна Митрофановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.09.1882
Дата смерти26.02.1884
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1882
Отец: Чепела Митрофан Ефимович
Мать: Чепела Ирина Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1884
Черниговская губерния, Российская империя