Чепела (Чепела) Евлампия Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Евлампия Митрофанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.10.1883

Дата смерти

13.?.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1883

Отец: Чепела Митрофан Ефимович

Мать: Чепела Ирина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.?.1885
Черниговская губерния, Российская империя
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