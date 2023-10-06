Чепела (Чепела) Евлампия Митрофанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.10.1883
Дата смерти13.?.1885
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1883
Отец: Чепела Митрофан Ефимович
Мать: Чепела Ирина Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.?.1885
Черниговская губерния, Российская империя