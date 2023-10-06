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Чепела Ефимий Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.12.1824

Дата смерти

26.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1824

Отец: Чепела Василий Михайлович

Мать: Чепела Анна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Чепела Елисавета Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1848

Сын: Чепела Митрофан Ефимович

Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1851

Сын: Чепела Ермоген Ефимович

Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1853

Дочь: Агафия Ефимовна

Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.01.1856

Дочь: Чепела Синклитикия Ефимовна

Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1859

Сын: Чепела Федор Ефимович

Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.10.1861

Жена: Чепела Елена Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1863

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Чепела Елена Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1866

Дочь: Елисавета Ефимовна

Мать ребёнка: Чепела Елена Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1870

Дочь: Иулитта Ефимовна

Мать ребёнка: Чепела Елена Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1873

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Чепела Елена Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1892
Черниговская губерния, Российская империя
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