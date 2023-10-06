Чепела Ефимий Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.12.1824
Дата смерти26.02.1892
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1824
Отец: Чепела Василий Михайлович
Мать: Чепела Анна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.11.1846
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1848
Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1851
Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1853
Дочь: Агафия Ефимовна
Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.01.1856
Дочь: Чепела Синклитикия Ефимовна
Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1859
Мать ребёнка: Чепела Елисавета Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.10.1861
Жена: Чепела Елена Артемовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1863
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Чепела Елена Артемовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1866
Дочь: Елисавета Ефимовна
Мать ребёнка: Чепела Елена Артемовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1870
Дочь: Иулитта Ефимовна
Мать ребёнка: Чепела Елена Артемовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1873
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Чепела Елена Артемовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1892
Черниговская губерния, Российская империя