Чепела Гавриил Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.03.1814
Дата смерти06.06.1815
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1814
Отец: Чепела Василий Михайлович
Мать: Чепела Анна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.06.1815
Черниговская губерния, Российская империя