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Чепела Гавриил Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.03.1814

Дата смерти

06.06.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1814

Отец: Чепела Василий Михайлович

Мать: Чепела Анна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.06.1815
Черниговская губерния, Российская империя
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