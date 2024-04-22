Чепела Антоний Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1819
Дата смерти15.12.1864
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1819
Отец: Чепела Василий Михайлович
Мать: Чепела Анна Федоровна
Бракосочетание
28.10.1842
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1843
Дочь: Чепела Ефросиния Антоновна
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
13.02.1845
Дочь: Чепела Агафия Антоновна
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
05.10.1846
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
22.08.1848
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
05.08.1850
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
27.04.1852
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
03.11.1853
Дочь: Чепела Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
30.08.1856
Дочь: Волошина Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
04.09.1858
Дочь: Севрюк Елисавета Антоновна
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
18.01.1862
Сын: Чепела Афанасий Антонович
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Рождение ребёнка
08.12.1863
Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна
Смерть
15.12.1864