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Чепела Антоний Васильевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.07.1819

Дата смерти

15.12.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1819

Отец: Чепела Василий Михайлович

Мать: Чепела Анна Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.10.1842

Жена: Чепела Домникия Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1843

Дочь: Чепела Ефросиния Антоновна

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1845

Дочь: Чепела Агафия Антоновна

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1846

Сын: Чепела Петр Антонович

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1848

Сын: Чепела Петр Антонович

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1850

Сын: Чепела Максим Антонович

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1852

Сын: Чепела Степан Антонович

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1853

Дочь: Чепела Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1856

Дочь: Волошина Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1858

Дочь: Севрюк Елисавета Антоновна

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1862

Сын: Чепела Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1863

Сын: Чепела Даниил Антонович

Мать ребёнка: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
15.12.1864
Липовый Рог, Чернігівська область
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