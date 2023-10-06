Чепела Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1806

Сын: Чепела Павел Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1808

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1812

Дочь: Чепела Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1814

Сын: Чепела Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1815

Дочь: Чепела Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1815

Сын: Чепела Петр Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1817

Сын: Чепела Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1819

Сын: Чепела Антоний Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1822

Дочь: Чепела Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1822

Дочь: Чепела Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1824

Сын: Чепела Ефимий Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1828

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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