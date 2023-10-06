Чепела Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1806
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1808
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1812
Дочь: Чепела Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1814
Сын: Чепела Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1815
Дочь: Чепела Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1815
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1817
Сын: Чепела Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1819
Сын: Чепела Антоний Васильевич
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1822
Дочь: Чепела Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1822
Дочь: Чепела Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1824
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1828
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно