Чепела (Чепела) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Агафия Васильевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.02.1822

Дата смерти

11.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1822

Отец: Чепела Василий Михайлович

Мать: Чепела Анна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.07.1846

Муж: Чепела Исаакий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1848

Сын: Чепела Алексей Исаакович

Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
11.07.1848
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: холера
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