Чепела (Чепела) Агафия Васильевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.02.1822
Дата смерти11.07.1848
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1822
Отец: Чепела Василий Михайлович
Мать: Чепела Анна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.07.1846
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1848
Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
11.07.1848
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: холера