Чепела (Чепела) Ксения Васильевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.01.1812
Дата смерти07.05.1814
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1812
Отец: Чепела Василий Михайлович
Мать: Чепела Анна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.05.1814
Черниговская губерния, Российская империя