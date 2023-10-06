Чепела (Чепела) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Ксения Васильевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.01.1812

Дата смерти

07.05.1814

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1812

Отец: Чепела Василий Михайлович

Мать: Чепела Анна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.05.1814
Черниговская губерния, Российская империя
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