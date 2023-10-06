Чепела (Чепела) Анна Васильевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.02.1822
Дата смерти13.03.1822
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1822
Отец: Чепела Василий Михайлович
Мать: Чепела Анна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.03.1822
Черниговская губерния, Российская империя