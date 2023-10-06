Чепела Павел Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.12.1806
Дата смерти22.05.1809
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1806
Отец: Чепела Василий Михайлович
Мать: Чепела Анна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.05.1809
Черниговская губерния, Российская империя