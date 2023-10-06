Чепела Алексей Исаакович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.02.1848
Дата смерти17.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1848
Отец: Чепела Исаакий Матвеевич
Мать: Чепела Агафия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
17.07.1848
Черниговская губерния, Российская империя