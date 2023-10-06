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Чепела Алексей Исаакович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.02.1848

Дата смерти

17.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1848

Отец: Чепела Исаакий Матвеевич

Мать: Чепела Агафия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
17.07.1848
Черниговская губерния, Российская империя
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