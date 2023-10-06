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Чепела Даниил Антонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.12.1863

Дата смерти

16.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1863

Отец: Чепела Антоний Васильевич

Мать: Чепела Домникия Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1886

Жена: Чепела Евфимия Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1892
Черниговская губерния, Российская империя
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