Чепела Даниил Антонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.12.1863
Дата смерти16.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1863
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1886
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1892
Черниговская губерния, Российская империя