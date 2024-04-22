Волошина (Чепела) Марфа Антоновна
Место рождения
Дата рождения30.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1856
Бракосочетание
05.11.1878
Рождение ребёнка
05.11.1879
Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
06.12.1881
Сын: Волошин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
18.09.1883
Дочь: Волошина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
06.11.1886
Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
06.11.1888
Дочь: Волошина Мотрона Васильевна
Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
23.03.1890
Дочь: Волошина Мотрона Васильевна
Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
06.03.1898
Сын: Волошин Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно