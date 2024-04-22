Волошина (Чепела) Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Чепела) Марфа Антоновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

30.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1856

Отец: Чепела Антоний Васильевич

Мать: Чепела Домникия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1878

Муж: Волошин Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1879

Сын: Волошин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1881

Сын: Волошин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1883

Дочь: Волошина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1886

Сын: Волошин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1888

Дочь: Волошина Мотрона Васильевна

Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1890

Дочь: Волошина Мотрона Васильевна

Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Волошин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Волошин Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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