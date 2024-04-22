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Волошин Николай Васильевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

06.12.1881

Дата смерти

18.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1881

Отец: Волошин Василий Кузьмич

Мать: Волошина Марфа Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1907

Жена: Волошина Мария Терентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1907

Сын: Волошин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Волошина Мария Терентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Волошин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Волошина Мария Терентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Волошин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Волошина Мария Терентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
18.10.1913
Липовый Рог, Чернігівська область
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