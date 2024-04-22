Волошин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1881
Дата смерти18.10.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1881
Отец: Волошин Василий Кузьмич
Мать: Волошина Марфа Антоновна
Бракосочетание
05.02.1907
Рождение ребёнка
06.02.1907
Мать ребёнка: Волошина Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
11.12.1908
Мать ребёнка: Волошина Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
16.08.1911
Сын: Волошин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Волошина Мария Терентьевна
Смерть
18.10.1913