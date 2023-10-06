Волошина (Стоян) Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Стоян) Мария Терентьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1907

Муж: Волошин Николай Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1907

Сын: Волошин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Волошин Николай Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Волошин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Волошин Николай Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Волошин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Волошин Николай Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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