Волошина (Стоян) Мария Терентьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1907
Рождение ребёнка
06.02.1907
Отец ребёнка: Волошин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.12.1908
Отец ребёнка: Волошин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1911
Сын: Волошин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Волошин Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно