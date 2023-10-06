Чепела (Голодная) Елена Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Голодная) Елена Артемовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.05.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1831

Отец: Голодный Артемий Иванович

Мать: Голодная Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.10.1861

Муж: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1863

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1866

Дочь: Елисавета Ефимовна

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1870

Дочь: Иулитта Ефимовна

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1873

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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