Чепела (Голодная) Елена Артемовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.05.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1831
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.10.1861
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1863
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1866
Дочь: Елисавета Ефимовна
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1870
Дочь: Иулитта Ефимовна
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1873
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно