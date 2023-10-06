Чепела (Чепела) Елисавета Акимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.09.1827
Дата смерти26.07.1861
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1827
Отец: Чепела Аким Иванович
Мать: Чепела Христина
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.11.1846
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1848
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1851
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1853
Дочь: Агафия Ефимовна
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.01.1856
Дочь: Чепела Синклитикия Ефимовна
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1859
Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.07.1861
Черниговская губерния, Российская империя