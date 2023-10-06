Чепела (Чепела) Елисавета Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Елисавета Акимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.09.1827

Дата смерти

26.07.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1827

Отец: Чепела Аким Иванович

Мать: Чепела Христина

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1848

Сын: Чепела Митрофан Ефимович

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1851

Сын: Чепела Ермоген Ефимович

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1853

Дочь: Агафия Ефимовна

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.01.1856

Дочь: Чепела Синклитикия Ефимовна

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1859

Сын: Чепела Федор Ефимович

Отец ребёнка: Чепела Ефимий Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.07.1861
Черниговская губерния, Российская империя
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