Чепела Гликерия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1872
Дочь: Чепела Елена Митрофановна
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1873
Сын: Чепела Тихон Митрофанович
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1875
Сын: Чепела Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1878
Дочь: Мотрона Митрофановна
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Чепела Ксения Митрофановна
Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно