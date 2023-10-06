Чепела Гликерия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела Гликерия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1872

Дочь: Чепела Елена Митрофановна

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1873

Сын: Чепела Тихон Митрофанович

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1875

Сын: Чепела Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1878

Дочь: Мотрона Митрофановна

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Чепела Ксения Митрофановна

Отец ребёнка: Чепела Митрофан Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепела Митрофан Ефимович

Смерть
Неизвестно
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