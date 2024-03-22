Севастьяновъ Маркелъ
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Севастьяновъ Ефремъ
Мать: Севастьянова Матрена
Бракосочетание
10.11.1800
Жена: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
28.09.1802
Дочь: Севастьянова Устинья
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
12.10.1804
Дочь: Полубоярова Прасковья
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
20.01.1807
Сын: Севастьяновъ Антонъ
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Грошева Мавра
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
15.06.1812
Сын: Севастьяновъ Тимофей
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
07.10.1813
Дочь: Гордеева Пелагея
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
24.08.1816
Сын: Севастьяновъ Пётръ
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Севастьянова Марфа
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
01.04.1820
Дочь: Севастьянова Марья
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Севастьяновъ Трофимъ
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Базлова Прасковья
Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья
Смерть
1831