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Севастьяновъ Маркелъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Севастьяновъ Ефремъ

Мать: Севастьянова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1800

Жена: Севастьянова Авдотья

Рождение ребёнка
28.09.1802

Дочь: Севастьянова Устинья

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1804

Дочь: Полубоярова Прасковья

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1807

Сын: Севастьяновъ Антонъ

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Грошева Мавра

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1812

Сын: Севастьяновъ Тимофей

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1813

Дочь: Гордеева Пелагея

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1816

Сын: Севастьяновъ Пётръ

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Севастьянова Марфа

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Рождение ребёнка
01.04.1820

Дочь: Севастьянова Марья

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Севастьяновъ Трофимъ

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Базлова Прасковья

Мать ребёнка: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1831
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