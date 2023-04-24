Полубоярова (Севастьянова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Севастьянова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.10.1804

Дата смерти

12.04.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1804

Отец: Севастьяновъ Маркелъ

Мать: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Полубояровъ Михаилъ (Приемышъ у Павла Севастьянова и Агрофены)

Отец ребёнка: Полубояровъ Сидоръ

Рождение ребёнка
30.11.1836

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Сидоръ

Смерть
12.04.1844
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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