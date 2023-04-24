Полубоярова (Севастьянова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения12.10.1804
Дата смерти12.04.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1804
Отец: Севастьяновъ Маркелъ
Мать: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Полубояровъ Михаилъ (Приемышъ у Павла Севастьянова и Агрофены)
Отец ребёнка: Полубояровъ Сидоръ
Рождение ребёнка
30.11.1836
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубояровъ Сидоръ
Смерть
12.04.1844