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Севастьяновъ Пётръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.08.1816

Дата смерти

03.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1816

Отец: Севастьяновъ Маркелъ

Мать: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Жена: Севастьянова Фёкла

Рождение ребёнка
12.07.1838

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1839

Сын: Севастьяновъ Дмитрий

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1842

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1844

Сын: Севастьяновъ Автомонъ

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1847

Сын: Севастьяновъ Алексей

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1848

Сын: Севастьяновъ Александръ

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1849

Сын: Севастьяновъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1852

Дочь: Уренцева Наталія

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1856

Дочь: Севастьянова Анастасия

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1859

Дочь: Севастьянова Наталья

Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1862

Жена: Титова Настасья

Рождение ребёнка
02.11.1863

Сын: Севастьяновъ Кузьма

Мать ребёнка: Титова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.05.1869
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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