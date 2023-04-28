Севастьяновъ Пётръ
Место рождения
Дата рождения24.08.1816
Дата смерти03.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1816
Отец: Севастьяновъ Маркелъ
Мать: Севастьянова Авдотья
Бракосочетание
?.01.1837
Жена: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
12.07.1838
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
27.09.1839
Сын: Севастьяновъ Дмитрий
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
10.06.1842
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
15.09.1844
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
15.03.1847
Сын: Севастьяновъ Алексей
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
20.03.1848
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
25.12.1849
Сын: Севастьяновъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
26.08.1852
Дочь: Уренцева Наталія
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
22.12.1856
Дочь: Севастьянова Анастасия
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Рождение ребёнка
20.08.1859
Дочь: Севастьянова Наталья
Мать ребёнка: Севастьянова Фёкла
Бракосочетание
31.01.1862
Жена: Титова Настасья
Рождение ребёнка
02.11.1863
Сын: Севастьяновъ Кузьма
Мать ребёнка: Титова Настасья
Смерть
03.05.1869