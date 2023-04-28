Севастьянова (Варворкина Крутикова) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Варворкина Крутикова) Фёкла

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1814

Дата смерти

23.08.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1814

Отец: Варворкинъ Крутиковъ Петръ

Мать: Варворкина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Севастьяновъ Пётръ

Рождение ребёнка
12.07.1838

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1839

Сын: Севастьяновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1842

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1844

Сын: Севастьяновъ Автомонъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1847

Сын: Севастьяновъ Алексей

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1848

Сын: Севастьяновъ Александръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1849

Сын: Севастьяновъ Василий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1852

Дочь: Уренцева Наталія

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1856

Дочь: Севастьянова Анастасия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1859

Дочь: Севастьянова Наталья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.08.1860
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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