Севастьянова (Варворкина Крутикова) Фёкла
Место рождения
Дата рождения25.09.1814
Дата смерти23.08.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1814
Отец: Варворкинъ Крутиковъ Петръ
Мать: Варворкина Агафья
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
12.07.1838
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
27.09.1839
Сын: Севастьяновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
10.06.1842
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
15.09.1844
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
15.03.1847
Сын: Севастьяновъ Алексей
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
20.03.1848
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
25.12.1849
Сын: Севастьяновъ Василий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
26.08.1852
Дочь: Уренцева Наталія
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
22.12.1856
Дочь: Севастьянова Анастасия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
20.08.1859
Дочь: Севастьянова Наталья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ
Смерть
23.08.1860