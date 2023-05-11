Севастьяновъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения27.09.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1839
Отец: Севастьяновъ Пётръ
Мать: Севастьянова Фёкла
Бракосочетание
24.04.1860
Жена: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
12.01.1862
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
03.04.1864
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
27.03.1866
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
11.09.1868
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Севастьяновъ Петръ
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
22.12.1873
Сын: Севастьяновъ Петръ
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
02.10.1876
Сын: Севастьянов Андрей
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна