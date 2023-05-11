Севастьяновъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Дмитрий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1839

Отец: Севастьяновъ Пётръ

Мать: Севастьянова Фёкла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.04.1860

Жена: Севастьянова Татьяна

Рождение ребёнка
12.01.1862

Сын: Севастьяновъ Григорий

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1864

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1866

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1868

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Севастьяновъ Петръ

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Рождение ребёнка
22.12.1873

Сын: Севастьяновъ Петръ

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Рождение ребёнка
02.10.1876

Сын: Севастьянов Андрей

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

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