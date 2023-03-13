Севастьяновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севастьяновъ Дмитрий
Мать: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Севастьяновъ Николай
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
13.05.1901
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
29.07.1908
Сын: Севастьяновъ Максимъ
Мать ребёнка: Севастьянова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Любовь
Смерть
Неизвестно