Севастьяновъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севастьяновъ Дмитрий

Мать: Севастьянова Татьяна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Севастьяновъ Николай

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Рождение ребёнка
13.05.1901

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1908

Сын: Севастьяновъ Максимъ

Мать ребёнка: Севастьянова Любовь

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Любовь

Смерть
Неизвестно
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