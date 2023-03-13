Севастьяновъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти31.12.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Севастьяновъ Иванъ
Мать: Севастьянова Татьяна
Рождение ребёнка
30.07.1921
Дочь: Грунина Мария
Мать ребёнка: Севастьянова Марія
Рождение ребёнка
04.02.1929
Сын: Севастьянов Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Марія
Старая Михайловка Зилаирского района
Рождение ребёнка
14.05.1931
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Севастьянова Марія
д Старо-Михайловка Зилаирского р-на
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
19.05.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Марія
Смерть
31.12.1974
Новоалександровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан