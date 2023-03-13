Севастьяновъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

31.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1892 г.р.

Дети

1921 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Севастьяновъ Иванъ

Мать: Севастьянова Татьяна

Рождение ребёнка
30.07.1921

Дочь: Грунина Мария

Мать ребёнка: Севастьянова Марія

Рождение ребёнка
04.02.1929

Сын: Севастьянов Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Марія

Старая Михайловка Зилаирского района
Рождение ребёнка
14.05.1931

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Севастьянова Марія

д Старо-Михайловка Зилаирского р-на
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Марія

Рождение ребёнка
19.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Марія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Марія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Марія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Марія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Марія

Смерть
31.12.1974
Новоалександровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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