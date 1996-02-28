Севастьянов Василий
Место рожденияСтарая Михайловка Зилаирского района
Дата рождения04.02.1929
Дата смерти28.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929
Отец: Севастьяновъ Николай
Мать: Севастьянова Марія
Старая Михайловка Зилаирского района
Рождение ребёнка
31.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Валентина
Рождение ребёнка
03.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Валентина
Смерть
28.02.1996