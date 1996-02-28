Севастьянов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Василий

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Место рождения

Старая Михайловка Зилаирского района

Дата рождения

04.02.1929

Дата смерти

28.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1927 г.р.
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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929

Отец: Севастьяновъ Николай

Мать: Севастьянова Марія

Старая Михайловка Зилаирского района
Рождение ребёнка
31.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Валентина

Рождение ребёнка
03.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Валентина

Смерть
28.02.1996
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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