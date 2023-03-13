Севастьянова (Мокина) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Мокина) Марія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

31.10.1987

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

1921 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Мокинъ Петръ

Мать: Мокина Екатерина

Рождение ребёнка
30.07.1921

Дочь: Грунина Мария

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Рождение ребёнка
04.02.1929

Сын: Севастьянов Василий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Старая Михайловка Зилаирского района
Рождение ребёнка
14.05.1931

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

д Старо-Михайловка Зилаирского р-на
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Рождение ребёнка
19.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьяновъ Николай

Смерть
31.10.1987
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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