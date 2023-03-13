Севастьянова (Мокина) Марія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти31.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Мокинъ Петръ
Мать: Мокина Екатерина
Рождение ребёнка
30.07.1921
Дочь: Грунина Мария
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Рождение ребёнка
04.02.1929
Сын: Севастьянов Василий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
Старая Михайловка Зилаирского района
Рождение ребёнка
14.05.1931
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Севастьяновъ Николай
д Старо-Михайловка Зилаирского р-на
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
19.05.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьяновъ Николай
Смерть
31.10.1987
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан