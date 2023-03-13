Грунина (Севастьянова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрунина (Севастьянова) Мария

Грунина (Севастьянова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1921

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1921

Отец: Севастьяновъ Николай

Мать: Севастьянова Марія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грунин Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close