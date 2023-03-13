Грунина (Севастьянова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1921
Отец: Севастьяновъ Николай
Мать: Севастьянова Марія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грунин Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности