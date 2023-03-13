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Севастьяновъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1873

Отец: Севастьяновъ Дмитрий

Мать: Севастьянова Татьяна

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