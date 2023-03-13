Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Севастьяновъ Петръ
Севастьяновъ Петръ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.1873
Пол
Мужской
Отец
Севастьяновъ Дмитрий
1839 г.р.
Мать
Севастьянова (Гудомарова) Татьяна
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1873
Отец:
Севастьяновъ Дмитрий
Мать:
Севастьянова Татьяна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия