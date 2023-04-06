Севастьяновъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения02.11.1863
Дата смерти12.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1863
Отец: Севастьяновъ Пётръ
Мать: Титова Настасья
Рождение ребёнка
11.02.1891
Сын: Севастьяновъ Дмитрий
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
село Покровское Покровской волости
Рождение ребёнка
24.12.1891
Сын: Севастьяновъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
Рождение ребёнка
26.02.1894
Дочь: Романова Евдокия
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Севастьяновъ Илья
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
Рождение ребёнка
1902
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
Рождение ребёнка
1904
Сын: Севастьяновъ Павелъ
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Стефанида
Смерть
12.02.1907