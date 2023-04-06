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Севастьяновъ Кузьма

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.11.1863

Дата смерти

12.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1863

Отец: Севастьяновъ Пётръ

Мать: Титова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1891

Сын: Севастьяновъ Дмитрий

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

село Покровское Покровской волости
Рождение ребёнка
24.12.1891

Сын: Севастьяновъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1894

Дочь: Романова Евдокия

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Севастьяновъ Илья

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

Рождение ребёнка
1904

Сын: Севастьяновъ Павелъ

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Севастьянова Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Стефанида

Смерть
12.02.1907
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
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