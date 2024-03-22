Титова (Попкова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Попковъ Василий
Мать: Попкова Ульяна
Бракосочетание
02.02.1851
Муж: Титовъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.08.1854
Сын: Титовъ Лаврентий
Отец ребёнка: Титовъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.08.1855
Сын: Титовъ Андрей
Отец ребёнка: Титовъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
28.11.1858
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Титовъ Иванъ
Александровка
Бракосочетание
31.01.1862
Муж: Севастьяновъ Пётръ
Рождение ребёнка
02.11.1863
Сын: Севастьяновъ Кузьма
Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ