Титова (Попкова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Попкова) Настасья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Попковъ Василий

Мать: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1851

Муж: Титовъ Иванъ

Рождение ребёнка
08.08.1854

Сын: Титовъ Лаврентий

Отец ребёнка: Титовъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Титовъ Андрей

Отец ребёнка: Титовъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
28.11.1858

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Титовъ Иванъ

Александровка
Бракосочетание
31.01.1862

Муж: Севастьяновъ Пётръ

Рождение ребёнка
02.11.1863

Сын: Севастьяновъ Кузьма

Отец ребёнка: Севастьяновъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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