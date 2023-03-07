Попковъ Василий
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти15.09.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Попковъ Василей
Мать: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Попковъ Алексей
Мать ребёнка: Попкова Ульяна
Рождение ребёнка
07.03.1820
Сын: Попковъ Василій
Мать ребёнка: Попкова Ульяна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Базлова Александра
Мать ребёнка: Попкова Ульяна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Титова Настасья
Мать ребёнка: Попкова Ульяна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Попковъ Алексей
Мать ребёнка: Попкова Ульяна
Рождение ребёнка
08.07.1834
Сын: Попковъ Прокопий
Мать ребёнка: Попкова Ульяна
Рождение ребёнка
01.11.1836
Дочь: Попкова Матрена
Мать ребёнка: Попкова Ульяна
Рождение ребёнка
17.05.1839
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Попкова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Ульяна
Смерть
15.09.1850