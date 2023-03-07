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Попковъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Дата смерти

15.09.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Попковъ Василей

Мать: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попковъ Алексей

Мать ребёнка: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1820

Сын: Попковъ Василій

Мать ребёнка: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Базлова Александра

Мать ребёнка: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Титова Настасья

Мать ребёнка: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Попковъ Алексей

Мать ребёнка: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1834

Сын: Попковъ Прокопий

Мать ребёнка: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1836

Дочь: Попкова Матрена

Мать ребёнка: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1839

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Ульяна

Смерть
15.09.1850
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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